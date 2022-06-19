В Бишкеке задержана мошенница, обманувшая свою жертву на 224 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 27 мая 2022 года в УВД с письменным заявлением обратилась гражданка К.Д. с просьбой принять меры в отношении гражданки по имени "Бактыгул", которая в сентября 2019 года, находясь в одной из нотариальных контор расположенного по улице Юнусалиева города Бишкек, войдя в доверие и обманным, под предлогом оказать содействие в решении вопроса с трансформацией земельного участка 5,15 ГА в жилмассиве "Оскон-Ордо", завладела денежными средствами в сумме 224 тысячи долларов США. После чего не выполнив обещанного, скрылась в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, участковыми ГОМ-4 УВД Октябрьского района, была установлена и задержана подозреваемая А.Б. 1962 года рождения и доставлена в следственную службу. Подозреваемая водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющие какой-либо информацией УВД просит сообщить по следующим номерам телефонов: 0(709)08-42-44, 0(502)44-11-12 или 102