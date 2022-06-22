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Президент Садыр Жапаров принял омбудсмена Атыр Абдрахматову

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял акыйкатчы страны Атыр Абдрахматову. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, обсуждены актуальные вопросы в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, меры по совершенствованию деятельности Института омбудсмена.

"Омбудсмен проинформировала президента об индивидуальных и коллективных жалобах по нарушениям прав человека, которые на протяжении многих лет не могут добиться справедливости.

Она затронула конкретные случаи нарушения прав человека, отметила недостаточную работу уполномоченных органов по документированию кайрылманов, их социализации и оказанию государственной поддержки.

Кроме того, Атыр Абдрахматова подчеркнула, что в связи с 20-летием Института омбудсмена Кыргызской Республики в текущем году ожидается принятие нового конституционного закона "Об акыйкатчы (омбудсмене)" согласно требованиям Конституции, а также в соответствии с рекомендациями договорных органов ООН по приведению статуса омбудсмена КР в полное соответствие с Парижскими принципами.

Вместе с этим она презентовала концепцию деятельности Регионального института по правам человека при омбудсмене Кыргызской Республики, создание которого запланировано на ближайшее время.

Президент Садыр Жапаров отметил необходимость усиления работы Института омбудсмена по защите прав и свобод человека и гражданина и продвижения принципов равного соблюдения и уважения закона всеми без исключения.

Глава государства подчеркнул, что реализация комплексных и скоординированных мер по защите прав человека и гражданина является ключевым требованием в служении народу, подчеркнув, что все государственные органы и служащие обязаны четко и своевременно решать вопросы граждан на местах.

Также на встрече согласованы меры по популяризации наилучших практик защиты прав человека в целях усиления международного рейтинга страны в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также обсуждены мероприятия по поддержке сотрудничества правозащитных организаций в Центральной Азии".


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URL: https://www.vb.kg/419590
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, акыйкатчы
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