Госкомиссия по делам религии организовала тур по местам культуры и религии

С 21 по 23 июня Государственная комиссия по делам религий при поддержке программного офиса ОБСЕ организовала в Бишкеке тур по местам культуры, религии и истории Кыргызстана с участием членов Межконфессионального совета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основная цель - реализация плана мероприятий концепции государственной политики КР в религиозной сфере на 2022-2026 годы, а также формирование знаний и навыков, необходимых для построения межрелигиозного диалога, укрепления межконфессионального согласия.

В рамках программы проведена ознакомительная экскурсия по религиозным объектам центральной мечети имени Имама Сарахси, приходу Святого Архангела Михаила, Свято-Воскресенскому кафедральному собору и др. Также в ходе тура будет визиты на религиозные объекты, расположенные в Чуйской, Иссык-Кульской областях, а также в культурный центр Рух-Ордо имени Ч.Айтматова.