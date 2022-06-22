Погода
$ 79.42 - 80.42
€ 83.77 - 84.77

Госкомиссия по делам религии организовала тур по местам культуры и религии

81  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 21 по 23 июня Государственная комиссия по делам религий при поддержке программного офиса ОБСЕ организовала в Бишкеке тур по местам культуры, религии и истории Кыргызстана с участием членов Межконфессионального совета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основная цель - реализация плана мероприятий концепции государственной политики КР в религиозной сфере на 2022-2026 годы, а также формирование знаний и навыков, необходимых для построения межрелигиозного диалога, укрепления межконфессионального согласия.

В рамках программы проведена ознакомительная экскурсия по религиозным объектам центральной мечети имени Имама Сарахси, приходу Святого Архангела Михаила, Свято-Воскресенскому кафедральному собору и др. Также в ходе тура будет визиты на религиозные объекты, расположенные в Чуйской, Иссык-Кульской областях, а также в культурный центр Рух-Ордо имени Ч.Айтматова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419611
Теги:
Госкомиссия по делам религий, религия, культура, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  