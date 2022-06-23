В Караколе проходит мероприятие по укреплению межрелигиозного диалога

Сегодня в Караколе государственная комиссия по делам религий проводит рабочую встречу с представителями различных религий и конфессий Иссык-Кульской области для формирования регионального Межконфессионального Совета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, целью мероприятия является укрепление межрелигиозного диалога и продвижение позитивного взаимодействия между представителями разных религиозных конфессий. В программе мероприятия также предусмотрено проведение групповых работ, показ презентации и рекомендаций по религиозным вопросам.

В данном мероприятии приняли участие представители государственных органов, местного самоуправления и религиозных организаций.

Справка: республиканский межконфессиональный совет Кыргызстана был основан в Бишкеке в 2018 году для повышения сотрудничества между различными религиями Кыргызстана. Подобные мероприятия планируются и в других областях страны.