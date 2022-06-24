Акыйкатчы просит обратить внимание на состояние Фарида Ниязова

Сегодня Омбудсмен А. Абдрахматова обратилась к президенту Кыргызской Республики, генеральному прокурору о необходимости в срочном порядке рассмотреть обоснованность дальнейшего пребывания под стражей гражданина Ниязова Фарида Абилезимовича, учитывая его состояние здоровья. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

По ее данным, представители и сторонники подсудимого Ниязова Ф. А. неоднократно сообщают о его критическом состоянии здоровья. Так, согласно предоставленным сторонниками Ф. Ниязова копий заключений консилиума врачей Национального центра кардиологии и терапии имени М. Миррахимова от 03.03.2021 года и от 03.03.2022 года, ему было диагностировано заболевание: гипертоническая болезнь III стадии III степени очень высокого риска. Представители и сторонники бьют тревогу, что заболевание прогрессирует.

Вышеуказанный диагноз Ф. Ниязова может соответствовать заболеваниям, предусмотренным в "Перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых, обвиняемых", утвержденном постановлением Правительства №296 от 20.06.2018 года.

Акыйкатчы отмечает, что после смерти уже трёх граждан в СИЗО ГКНБ все государственные органы должны строго следовать требованиям национального законодательства и признанным международным гарантиям соблюдения прав и свобод человека при заключении под стражу.

Статья 11 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики устанавливает, что содержание лица, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, должно осуществляться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью.

Акыйкатчы как национальный правозащитный институт призывает руководство страны обратить внимание на сложившуюся ситуацию в деятельности правоохранительных органов, инициирующих вопрос заключения под стражу, которые должны в каждом конкретном случае исходить из принципов целесообразности, необходимости и соразмерности обстоятельств при избрании вида меры пресечения.

Для информации: сотрудники аппарата акыйкатчы Кыргызской Республики на регулярной основе проводят мониторинг судебных заседаний по уголовному делу в отношении Фарида Ниязова.