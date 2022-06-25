"Боится за свои деньги". Эксперт о провокациях на границе КР и РТ

Проблема всех постсоветских государства – наши политические элиты. Все санкции: первичные, вторичные – "белый шум". Все зависит от государственности и патриотичного мышления политических элит. И если они в материальном плане, имея огромные счета зарубежных банках, зависимы от Запада, то становятся легкоуправляемыми. Об этом на круглом столе "Вызовы безопасности ЦА: кто заинтересован в дестабилизации, а кому нужна стабильность?" сообщил политический обозреватель Александр Ильяев.

Он напомнил, что США впервые это отработали на элитах Ирака. Затем были и другие страны.

"Сейчас это, на мой взгляд, происходит в Казахстане, когда их глава устраивает кульбиты в отношении России. Это касается и Таджикистана. Если все страны ЦА ведут взвешенную политику по "Талибану", понимая, что реальная власть в Афганистане. И пытаются помочь афганскому народу, единственный, кто "льет воду на мельницу исламистов" - глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Это касается и провокаций на нашей границе. А все потому, что он боится за свои деньги. Поэтому, западные представители говорят ему как делать и он делает: и по отношению к КР, и по отношению к талибам", - подчеркнул Ильяев.

По мнению политического обозревателя, кыргызская элита, видимо, не имеет таких счетов за границей.

"Если они и есть, то, по сравнению с казахами и таджиками, у нас там "копейки". А значит, она свободна от давления Запада. И в этом наше преимущество", - заключил Александр Ильяев.

Отметим, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.