Садыр Жапаров готовит для "революционеров" правовой котел

Сегодня стало известно, что Аскар Акаев встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. В ходе трехчасовой встречи, которая проходила в Акорде, обсуждались вопросы науки, образования и т.д.

До этого Аскар Акаев провел ряд лекций в университетах Казахстана, получил золотую медаль КазНУ и был избран членом-академиком Национальной академии наук Республики Казахстан. Специальное удостоверение ему вручил президент НАН РК Мурат Журинов.

Чуть меньше года назад первый президент Кыргызстана впервые за много лет прилетел в Кыргызстан. Тогда он согласился помочь действующим властям в вопросе возвращения под национальный контроль крупнейшего золоторудного месторождения страны и дал показания, которые помогли переломить ход разбирательств с канадцами по вопросу "Кумтора". Это стало первым шагом по его реабилитации в глазах широкой общественности.

Позже экс-президент Кыргызстана записал видеообращение, в котором извинился перед кыргызстанцами за допущенные ошибки. Вскоре стало известно, что отныне он может приезжать на родину в любое время.

Теперь вот получается, что Аскар Акаев получил и международное признание, о чем свидетельствует его недавняя встреча с Токаевым. Иначе говоря, Аскар Акаевич вернулся - и в Кыргызстан, и в Центральную Азию. С честным именем и, пожалуй, даже в каком-то смысле с триумфом.

Если взглянуть на эту ситуацию под определенным, не совсем очевидным для большинства обывателей, углом, то становится понятно, что "воскрешение" первого президента КР не случайность, а глубоко продуманная политическая стратегия Садыра Жапарова.

Ключ к ее пониманию озвучил в декабре прошлого года Аскар Акаев в интервью изданию "Московский комсомолец". Тогда он сказал, что "в 2005 году в Кыргызстане произошел государственный переворот, во главе которого стояли Бакиев, Атамбаев и Отунбаева, которые по очереди были президентами и пытались накопать на него какое-нибудь дело, хотя Генпрокуратура признавала, что многие обвинения были надуманными". По мнению Аскара Акаева, "только Жапаров и отнесся к нему по справедливости".

Вот и получается, что Садыр Жапаров вовсе не такой не умудренный в политике, как это может кому-то показаться. Совсем наоборот. Сегодня он не просто пытается решать насущные проблемы страны, но и пытается разрушить одну из самых больших иллюзий, созданную другими политиками и мешающую нормальному, естественному развитию государства. Речь о навязанном народу и постоянно подпитываемом определенными политическими силами заблуждении о том, что революции – это благо для Кыргызстана.

Именно поэтому состоялась реабилитация Аскара Акаева, означающая, что в 2005 году его "снесли" вовсе не революционеры, а бунтовщики и узурпаторы. Тогда, 17 лет назад, Бакиев, Атамбаев и Отунбаева незаконно захватили власть и легализовали свои действия, объявив произошедшее народной революцией.

К слову, народу "революции" ничего хорошего не принесли, зато их организаторы и ключевые фигуры обогатились.

Комплексную политико-правовую оценку действиям всех этих "революционеров" никто до Садыра Жапарова не давал. Прежде всего потому, что этого некому было делать – узурпаторы многие годы оставались у власти.

Действующий президент, очевидно, решил изменить эту ситуацию. Для него важнее не месть и не сведение политических счетов, в чем его обвиняют политические оппоненты, а восстановление исторической справедливости.

Недавно глава государства давал показания в качестве свидетеля в рамках расследования событий в Оше в июне 2010 года. Параллельно идет работа комиссии по крушению самолета в Дача-Су. Так что, скорее всего, к осени у президентской команды будет готов финальный отчет по трагическим и очень знаковым эпизодам в новейшей истории Кыргызстана, который прольет свет на то, кто из политиков и какую роковую роль сыграл в случившихся трагедиях, чья жадность стала причиной массовой гибели людей, кто нажился на чужом горе.

Такой документ позволит привлечь виновников всех этих событий к ответу, думается, соответствующая правовая база для этого уже есть. Кроме того, он поможет наконец народу Кыргызстан осознать все, даже самые болезненные последствия псевдо-революций и даст возможность нашей стране вернуться на путь здорового развития.