Президент: Я создал максимально комфортные условия для Атамбаева в тюрьме

Я создал максимально комфортные условия содержания для бывшего президента Алмазбека Атамбаева в тюрьме. Такое заявление сделал президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар", отвечая на вопрос о судьбе Алмазбека Атамбаева.

По его словам, сразу же с момента своего президентства он поручил перевести Атамбаева из СИЗО ГНКБ в 47 колонию.

"Я сразу, как стал президентом, перевел Атамбаева из камеры СИЗО ГКНБ, где даже не развернуться, в 47 колонию для того, чтобы он смог свободно передвигаться по территории колонии. Сейчас у него условия содержания самые лучшие. К нему заходят и посещают все его близкие, друзья и даже журналисты. В свою очередь, в то время, когда я находился в тюрьме, таких условий для меня не было. Мне охрана говорила, что я нахожусь под усиленным контролем", - отметил он.

Жапаров также добавил, что у него нет намерений мстить Атамбаеву.

"Когда я был в тюрьме, мою камеру обыскивали ежедневно. Я в дневное время прятал свой телефон и только ночью им пользовался. Но во мне нет чувства мести. Я бы мог припомнить смерть отца, матери и сына. Но я всех виновных оставил на Божий суд. Я не говорю, что именно Атамбаев виноват в смерти моих близких, но он в какой-то мере стал причиной. Посадили меня и еще 13 моих родственников со всеми внуками и правнуками моего отца. Тогда отец сильно опустил руки. Атамбаев стал причиной этих событий. Когда умер отец, Атамбаев не разрешил мне проводить его в последний путь. Позже скончалась мама, но тогда президентом был Сооронбай Жээнбеков, и я смог проститься с ней. Позднее ушел из жизни мой сын. Конечно, все это произошло по воле Бога", - заключил он.