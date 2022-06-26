Погода
$ 80.55 - 81.55
€ 84.80 - 85.80

Президент: Я создал максимально комфортные условия для Атамбаева в тюрьме

504  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Я создал максимально комфортные условия содержания для бывшего президента Алмазбека Атамбаева в тюрьме. Такое заявление сделал президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар", отвечая на вопрос о судьбе Алмазбека Атамбаева.

По его словам, сразу же с момента своего президентства он поручил перевести Атамбаева из СИЗО ГНКБ в 47 колонию.

"Я сразу, как стал президентом, перевел Атамбаева из камеры СИЗО ГКНБ, где даже не развернуться, в 47 колонию для того, чтобы он смог свободно передвигаться по территории колонии. Сейчас у него условия содержания самые лучшие. К нему заходят и посещают все его близкие, друзья и даже журналисты. В свою очередь, в то время, когда я находился в тюрьме, таких условий для меня не было. Мне охрана говорила, что я нахожусь под усиленным контролем", - отметил он.

Жапаров также добавил, что у него нет намерений мстить Атамбаеву.

"Когда я был в тюрьме, мою камеру обыскивали ежедневно. Я в дневное время прятал свой телефон и только ночью им пользовался. Но во мне нет чувства мести. Я бы мог припомнить смерть отца, матери и сына. Но я всех виновных оставил на Божий суд. Я не говорю, что именно Атамбаев виноват в смерти моих близких, но он в какой-то мере стал причиной. Посадили меня и еще 13 моих родственников со всеми внуками и правнуками моего отца. Тогда отец сильно опустил руки. Атамбаев стал причиной этих событий. Когда умер отец, Атамбаев не разрешил мне проводить его в последний путь. Позже скончалась мама, но тогда президентом был Сооронбай Жээнбеков, и я смог проститься с ней. Позднее ушел из жизни мой сын. Конечно, все это произошло по воле Бога", - заключил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419752
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  