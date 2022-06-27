Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Красавица Челси

Фонд помощи животным и vb.kg ищут дом красивой собаки Челси. Перед вами молодое, активное, игривое создание. Хорошая охранница. Собака здоровая и уже стерилизованная (рожать щенков не будет). Чтобы привыкнуть к новому месту, Челси понадобится время, но потом она будем преданным другом человеку, который возьмет ее к себе. Будущему хозяину животное привезут. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Жизнерадостный Граф

"Добрые руки" представляют вашему вниманию молодого кобелька, которого зовут Граф. Это активный и жизнерадостный пес, который любит много бегать. Отличный "звоночек". Граф здоров и привит. На новое место жительства пса привезут представители фонда. Если Граф вам понравился, звоните: 0(709)784-537.

Дом для Кокоса

Внимание! Мы ищем заботливые руки для котика. Красавца, которого вы видите на фото ниже, зовут Кокос. Некоторое время назад котик получил травму, но уже полностью поправился. Привит. Кастрирован. Кокос очень ласковый котик. Привык жить в квартире. Знает, что такое лоточек. Человеку, который решит взять его к себе, котика привезут. Если вы хотите познакомиться с этим пушистым красавцем ближе, обращайтесь по следующему номеру: 0(709)784-537.

Малыши-мышеловы

Пристраиваются котята-мальчики. Пушистикам два месяца. Они здоровы, обработаны от паразитов. Ходят в лоток. Уже ловят мышей. Телефон для потенциальных хозяев: 0(555)744-148.

Охранница Машка

Фонд помощи животным и vb.kg представляют вам собаку Машку. Это молодая, здоровая, привитая от инфекционных заболеваний и уже стерилизованная собака. Машка очень активная, но не шкодливая. Хорошо охраняет территорию. Будущему владельцу собаку привезут. Набирайте: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.