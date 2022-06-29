Джаныбеков: Пораженные пыльной головней посевы ярового ячменя не опасны

Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков сообщил журналистам, что пораженные пыльной головней 92 га посевов ярового ячменя в Манасском районе Таласской области никаких экономических угроз не несут.

"Если степень поражения не превышает 0,5% от общей площади посевов, то это не несет опасности. Комиссия проверила эти участки и выявила, что ни на одном участке процент поражения не превышает 0,5%, поэтому не стоит беспокоиться. Единственное, пораженные посевы российских семян Вакулы не пройдут апробацию и не будут использованы как семена. Они будут использованы в качестве корма", - сказал он.