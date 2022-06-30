Подсудимый пожаловался на нетрезвого адвоката. Защитника отстранили на год

По представлению омбудсмена КР Комиссия по этике Адвокатуры КР приняла решение о приостановлении лицензии одного из адвокатов. Об этом сообщил секретариат акыйкатчы.

В аппарат омбудсмена обратился подсудимый Р.Р., обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного Кодекса КР, с просьбой провести мониторинг судебного заседания в Панфиловском районном суде при рассмотрении его уголовного дела.

В ходе наблюдения судебного разбирательства, проходившего 3 декабря 2021 года, было установлено, что адвокат подсудимого Р.Р. – Р.К. участвовал в судебном заседании, находясь в алкогольном опьянении (от него сильно пахло алкоголем). По данному факту представителем акыйкатчы был составлен Акт, который подписали 14 участников данного судебного процесса.

В Институте омбудсмена сочли, что адвокат Р.К. грубо нарушил требования Кодекса профессиональной этики адвокатов Кыргызской Республики, а именно пункт 3.6, в котором указано, что "поведение адвоката при оказании юридической помощи должно соответствовать требованиям закона, морали и нравственности". Кроме этого, адвокатом Р.К. были нарушены и иные нормы Кодекса профессиональной этики адвокатов КР, так как он, находясь в нетрезвом состоянии, не оказывал квалифицированной юридической помощи своему подзащитному.

В связи с этим и руководствуясь статьей 109 Конституции КР, пункта 14 статей 8, 8-2, 10, 12 Закона КР "Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызской Республики", омбудсмен Кыргызстана обратилась с соответствующим Представлением в Комиссию по этике Адвокатуры Кыргызской Республики о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Р.К. и привлечении его к дисциплинарной ответственности, вплоть до лишения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.

29 июня 2022 года Комиссия по этике Адвокатуры Кыргызской Республики по итогам рассмотрения данного вопроса, пришла к выводу о наличии дисциплинарного проступка и назначила адвокату Р.К. дисциплинарное взыскание в виде приостановления действия лицензии сроком на один год.

Омбудсмен отмечает, что адвокаты имеют большое значение в построении истинного правового государства. Именно адвокатура следит за государством в части исполнения прав отдельно взятого гражданина и общества в целом посредством защиты граждан от правового произвола недобросовестных лиц и призывает адвокатское сообщество четко соблюдать требования Закона КР "Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности" и Кодекс профессиональной этики адвокатов, тем самым содействуя гражданам в восстановлении их нарушенных прав.