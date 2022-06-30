Профсоюзы рекомендуют провести в КР оценку всей системы социальной защиты

Сегодня в Минтруде прошло заседание республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В состав комиссии входят представители государственных органов, объединений работодателей и профсоюзов. Ими сегодня обсуждались вопросы совершенствования системы социальной защиты и социального обеспечения, современного состояния неформальной занятости и необходимости разработки национальной стратегии по переходу от неформальной к формальной экономике.

Профсоюзы рекомендуют:

провести оценку всей системы социальной защиты; упростить административные барьеры доступа к соцобеспечению; повысить базовое пособие по безработице (в настоящее время - это 300 сомов в месяц); повысить размер пособий по беременности и родам; изменить пенсионную систему; ратифицировать Конвенцию МОТ 102 (О минимальных нормах соцобеспечения), 156 (О работниках с семейными обязанностями), 183 (Об охране материнства); привести национальное законодательство в соответствие с Рекомендацией МОТ 202 (О минимальных уровнях социальной защиты); разработать Нацстратегию по переходу от неформальной к формальной экономике; обеспечить соблюдение трудовых прав работников неформального сектора; создать условия для формализации трудовых отношений; повысить осведомленность работников неформального сектора о преимуществах формальной занятости.

В ближайшее время будет подготовлен план мероприятий по реализации Генерального соглашения, заключенного 30 апреля 2022 года между кабинетом министров Кыргызской Республики и объединениями работодателей и профсоюзов.

Справка "ВБ"

На 1 января 2022 года население Кыргызстана - 6 746 000 человек. 54 процента из них, или 3 343 000 - женщины.

25,3 процента населения, или 1 678 000 человек находятся за чертой бедности.

1970 сомов, или 28 процентов от размера прожиточного минимума составляет минимальная зарплата на 2022 год.

20 249 сомов - среднемесячная зарплата за 2021 год.

16 319 сомов - средняя зарплата бюджетников.

26 933 сома - средняя зарплата во внебюджетной сфере.

2531 сом - средний размер пособий по беременности, 8081 сом - для жителей высокогорья.

63 года у мужчин и 58 у женщин - возраст выхода на пенсию.

В стране - 553 000 пенсионеров по возрасту, 384 400 женщин и 175 400 мужчин.

6284 сома - средний размер пенсии.

23-25 процентов - величина неформальной экономики к ВВП.

2 595 400 человек - экономически активное населения в КР в 2021 году.

71,8 процента - неформальная занятость.