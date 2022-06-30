Профсоюзы рекомендуют провести в КР оценку всей системы социальной защиты

Сегодня в Минтруде прошло заседание республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В состав комиссии входят представители государственных органов, объединений работодателей и профсоюзов. Ими сегодня обсуждались вопросы совершенствования системы социальной защиты и социального обеспечения, современного состояния неформальной занятости и необходимости разработки национальной стратегии по переходу от неформальной к формальной экономике.
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В ближайшее время будет подготовлен план мероприятий по реализации Генерального соглашения, заключенного 30 апреля 2022 года между кабинетом министров Кыргызской Республики и объединениями работодателей и профсоюзов.
Справка "ВБ"
На 1 января 2022 года население Кыргызстана - 6 746 000 человек. 54 процента из них, или 3 343 000 - женщины.
25,3 процента населения, или 1 678 000 человек находятся за чертой бедности.
1970 сомов, или 28 процентов от размера прожиточного минимума составляет минимальная зарплата на 2022 год.
20 249 сомов - среднемесячная зарплата за 2021 год.
16 319 сомов - средняя зарплата бюджетников.
26 933 сома - средняя зарплата во внебюджетной сфере.
2531 сом - средний размер пособий по беременности, 8081 сом - для жителей высокогорья.
63 года у мужчин и 58 у женщин - возраст выхода на пенсию.
В стране - 553 000 пенсионеров по возрасту, 384 400 женщин и 175 400 мужчин.
6284 сома - средний размер пенсии.
23-25 процентов - величина неформальной экономики к ВВП.
2 595 400 человек - экономически активное населения в КР в 2021 году.
71,8 процента - неформальная занятость.