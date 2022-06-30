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Профсоюзы рекомендуют провести в КР оценку всей системы социальной защиты

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- Асия Канаева
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Сегодня в Минтруде прошло заседание республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В состав комиссии входят представители государственных органов, объединений работодателей и профсоюзов. Ими сегодня обсуждались вопросы совершенствования системы социальной защиты и социального обеспечения, современного состояния неформальной занятости и необходимости разработки национальной стратегии по переходу от неформальной к формальной экономике.

Профсоюзы рекомендуют:

  1. провести оценку всей системы социальной защиты;
  2. упростить административные барьеры доступа к соцобеспечению;
  3. повысить базовое пособие по безработице (в настоящее время - это 300 сомов в месяц);
  4. повысить размер пособий по беременности и родам;
  5. изменить пенсионную систему;
  6. ратифицировать Конвенцию МОТ 102 (О минимальных нормах соцобеспечения), 156 (О работниках с семейными обязанностями), 183 (Об охране материнства);
  7. привести национальное законодательство в соответствие с Рекомендацией МОТ 202 (О минимальных уровнях социальной защиты);
  8. разработать Нацстратегию по переходу от неформальной к формальной экономике;
  9. обеспечить соблюдение трудовых прав работников неформального сектора;
  10. создать условия для формализации трудовых отношений;
  11. повысить осведомленность работников неформального сектора о преимуществах формальной занятости.

В ближайшее время будет подготовлен план мероприятий по реализации Генерального соглашения, заключенного 30 апреля 2022 года между кабинетом министров Кыргызской Республики и объединениями работодателей и профсоюзов.

Справка "ВБ"

На 1 января 2022 года население Кыргызстана - 6 746 000 человек. 54 процента из них, или 3 343 000 - женщины.

25,3 процента населения, или 1 678 000 человек находятся за чертой бедности.

1970 сомов, или 28 процентов от размера прожиточного минимума составляет минимальная зарплата на 2022 год.

20 249 сомов - среднемесячная зарплата за 2021 год.

16 319 сомов - средняя зарплата бюджетников.

26 933 сома - средняя зарплата во внебюджетной сфере.

2531 сом - средний размер пособий по беременности, 8081 сом - для жителей высокогорья.

63 года у мужчин и 58 у женщин - возраст выхода на пенсию.

В стране - 553 000 пенсионеров по возрасту, 384 400 женщин и 175 400 мужчин.

6284 сома - средний размер пенсии.

23-25 процентов - величина неформальной экономики к ВВП.

2 595 400 человек - экономически активное населения в КР в 2021 году.

71,8 процента - неформальная занятость.


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URL: https://www.vb.kg/419939
Теги:
Министерство труда, профсоюзы, статистика
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