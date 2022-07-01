Президент раздает политические шансы

Весьма значимым политическим событие уходящей недели стало беспрецедентное судебное решение, согласно которому бывший президент Алмазбек Атамбаев был признан невиновным и оправдан по делу о массовых беспорядках 9 октября 2020 года.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека также оправдал бывшего президента Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам – незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве Калыс-Ордо.

Это оправдание Атамбаева и соратников – не только свидетельство того, что Садыр Жапаров далек от реваншизма и не склонен к тому, чтобы сводить с кем-то счеты. Это, в целом, показатель того, что действующий президент пытается вывести политическую дискуссию в стране на совершенно новый уровень. Причем, шаги в этом направлении он делает обдуманно и последовательно.

Первый был сделан чуть меньше года назад, когда в страну впервые за много лет смог вернуться первый президент Кыргызстана. Аскар Акаев тогда согласился помочь властям в вопросе возвращения под национальный контроль крупнейшего золоторудного месторождения страны и дал показания, которые помогли переломить ход разбирательств с канадцами по вопросу "Кумтора".

Теперь Акаев не просто может приезжать на родину в любое время, но и реабилитирован на уровне руководителей стран Центральной Азии. Недавно Аскар Акаевич с супругой был принят с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. А до этого провел ряд лекций в университетах Казахстана, получил золотую медаль КазНУ и был избран членом-академиком Национальной академии наук Республики Казахстан.

Если взглянуть на эту ситуацию под определенным, не совсем очевидным для большинства обывателей, углом, то становится понятно, что "воскрешение" первого президента КР не случайность, а тщательно продуманная стратегия Садыра Жапарова.

На уровне государства ее цель связана с необходимостью пересмотра парадигмы развития Кыргызстана и разрушением иллюзии о том, что революционный путь – это благо для нашей страны.

Реабилитируя сегодня своих политических противников, многие из которых привыкли играть в революции, Садыр Жапаров дает им шанс попробовать доказать свое политическое кредо и влияние на электорат на цивилизованном уровне. И , тот факт, что суды стали принимать не политически мотивированные решения, говорит о том, что глава государства видит в представителях оппозиции потенциал, который может быть полезным для страны.

Другой вопрос, как к этому жесту доброй политической воли отнесутся сами фрондеры. Смогут ли перестроиться или опять вернуться к опыту демократии площадей?

Вместе с тем, попытка Садыра Жапарова переломить бессмысленные, а порой даже вредные, политические традиции республики очень согласуется с мировыми тенденциями. Сегодня вся планета наблюдает за тем, как меняется мироустройство, страны и регионы пытаются принять изменения, как-то мимикрировать под них.

Центральная Азия тоже не остается в стороне от мировых глобальных перемен. Мы видим, как трансформируется Узбекистан, какие процессы происходят в Казахстане, понимаем угрозы, которые исходят из Афганистана.

На этом фоне назрела необходимость создания какой-то общей, комплексной региональной стратегии, которая давала бы государствам Центральной Азии понимание того, куда и зачем мы идем, а также как сможем вместе противостоять различным вызовам.

Над созданием подобной программы без сомнения должна работать интеллектуальная элита региона, а также, возможно, мира. И у Кыргызстана есть опыт созыва подобного мероприятия. В 1986 году на Иссык-Куле под председательством Чингиза Айтматова прошел знаменитый Иссык-Кульский Форум, который стал поворотным моментом, пожалуй, даже в истории СССР. Во многом, наверное, именно он определил дальнейший демократический путь развития независимого Кыргызстана, а также многовекторность как неотъемлемую часть внешней политики нашего государства.