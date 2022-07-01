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Учебники по религии мы давали на экспертизу представителям ислама и церкви

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Ранее президент КР Садыр Жапаров подписал Указ "О введении в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики предмета "История развития религий". По данным пресс-службы главы государства, возросший интерес к религии, ее роли в истории, культуре и повседневной жизни Кыргызстана породил массовую потребность в объективных научных знаниях о религии. Эту потребность призвана удовлетворять система светского религиоведческого образования в структуре школьного образования. О плюсах нововведения рассказал журналистам ведущий научный сотрудник Кыргызской академии образования, один из соавторов учебника Мурат Иманкулов, который принимал непосредственное участие в создании школьных учебников по данному предмету.

"Решение о внедрении в школах предмета "История развития религий" было принято на Совете безопасности еще в 2014 году. Что подтверждает, насколько серьезным является религиозный вопрос в стране. В написании учебника для учеников 9 класса участвовали такие известные ученые, теологи, историки страны, как Индира Асланова, Закир Чотаев, Мурат Иманкулов и другие. Три года ушло на его апробацию в школах. И когда собрались вводить предмет в учебный процесс, началась пандемия.

Теперь вновь встал этот вопрос. На этот решили ввести преподавание предмета с 7-го по 9-ый классы. Учебник будет издан на двух языках и преподаваться во всех школах, независимо от языка обучения. Учебник состоит из 142 страниц и рассчитан на 34 часа в год", - сказал он.

Иманкулов убежден, что в этом возрасте у детей начинает формироваться собственный взгляд на окружающий мир.

"И если в этом возрасте их притянут к себе какие-то радикальные течения, то потом очень трудно будет исправить человека", - добавил он.

Как рассказал соавтор учебника, при его разработке они тесно работали с представителями различных религиозных учреждений.

- Например, ту часть книги, которая связана с исламом, мы отдавали на экспертизу Духовному управлению мусульман, Исламскому университету в Бишкеке. Это было сделано для того, чтобы в будущем не было разногласий, споров. Также сотрудничали с представителями православной церкви, с представителями буддизма, иудаизма и так далее, - рассказывает Мурат Иманкулов. - Они внесли свои предложения, после чего учебник был исправлен и дополнен.

С нейтральной позиции

Как пояснил Иманкулов, отличие преподавания предмета "История развития религий" от образования в религиозных школах в том, что детей будут знакомить с историей религий с нейтральной позиции, не акцентируя внимание ни на одной из них. Цель этого предмета – выработка у детей толерантного отношения ко всем религиям и нациям. Большое внимание в учебнике уделено проблемам радикальных течений в религиях.

- Ислам, православие у нас признаны традиционными религиями. Но, к примеру, внутри ислама есть нетрадиционные течения. Их представители говорят что они тоже мусульмане, но предъявляют очень много требований и запретов, указывают, что правильно, а что нет. Когда ислам пришел на кыргызскую землю, он был толерантным. Впоследствии многие доисламские традиции и обычаи кыргызов гармонично смешались с исламом. То есть мы будем учить, какой ислам толерантный, чтобы дети могли различать радикальные учения, - рассказывает соавтор учебника.

Что касается вопроса, кто будет учить детей, то пока эта миссия возложена на учителей истории. В стране готовят теологов, религиоведов. Соответствующие факультеты есть в университетах "Манас", имени И.Арабаева, ОшГУ, КРСУ и КНУ. Но если учесть, что в стране работают 2 тысячи 296 средних школ, то профильных педагогов не хватает. По словам Мурата Иманкулова, в 56 школах подготовили тренеров, которые будут проводить тренинги для учителей истории по всей стране.

Согласно указу президента Садыра Жапарова, предмет начнут преподавать уже с этого учебного года.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ


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URL: https://www.vb.kg/419990
Теги:
религия, школа, Кыргызстан, учебники
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