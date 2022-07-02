Из-за Атамбаева Кыргызстан может лишиться стратегических объектов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поднял важнейшую проблему внешнего долга страны и назвал угрозы, вытекающие из этой проблемы. По его словам, 50 процентов внешнего долга - кредиты китайского Экспортно-импортного банка ("Эксимбанк").

"За пять лет мы должны найти выход, как выплатить эти деньги. Я не пугаю, но ТЭЦ Бишкека, ЛЭП "Датка - Кемин", альтернативная дорога "Север - Юг" могут уйти другим людям. В частности, "Эксимбанк" может назначить своего управленца. Уже были такие прецеденты в Пакистане и Шри-Ланке. Поэтому мы должны избавиться от этой веревки на шее", - сказал Акылбек Жапаров.

Стоит отметить, что вышеперечисленные кредиты были взяты во времена правления Алмазбека Атамбаева, а в договоре черным по белому указано, что если "Кыргызстан не сможет выплатить долги по кредитам, то эти стратегические объекты перейдут под управление кредитодателя".

Ко всему прочему 386 миллионов долларов "Эксимбинка" Китая,. как позже выяснилось следственными органами, были израсходованы нецелесообразно. Команда Алмазбека Атамбаева, не направив кредит полностью на развитие проекта, просто на просто прикарманила 111 млн долларов. Виновный в этих махинациях бывший премьер-министр КР Сапар Исаков сбежал за границу и оттуда теперь пытается всех заверить, что он не виновен и является жертвой гонений. Самое главное, у этих людей еще хватает наглости смотреть людям в глаза, которых они по сути обобрали, так как все эти долги теперь легли на плечи простых кыргызстанцев.

На сегодняшний день власть изо всех сил пытается поднять экономику страны и выплатить все долги. До сих пор обсуждается закон о легализации казино, подписанный президентом и который может заинтересовать иностранных туристов и олигархов. И вот уже есть первые инвесторы, которые готовы вложиться в эту отрасль. Разве не это ли сейчас важно для нашей страны - найти способ выплатить внешний долг и сохранить свои объекты.

В то же время оппозиционные силы в погоне за личными интересами делают все, чтобы будоражить народ и настроить общественность против инициатив власти. Например, сын Алмазбека Атамбаева Сеид Атамбаев использует тему казино, чтобы будоражить умы своих подписчиков, а вся команда Атамбаева во главе с Сапаром Исаковым вторят ему, чтобы прикрыть множественные свои коррупционные делишки, одним из которых является нецелевое использование китайского кредита. То есть, можно сказать, что они под видом раскачки темы казино, продвигают выгодную для себя политику. Здесь, как говорится, вспоминается выражение: "Чья бы корова мычала".