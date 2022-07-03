В КР пресечена незаконная деятельность иностранных религиозных миссионеров

Пресечена незаконная религиозная деятельность на территории Кыргызстана группы иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что десять студентов (граждане Индии, Пакистана и Бангладеш) медицинских учебных заведений без учетной регистрации в уполномоченном органе по делам религий (ГКДР) осуществляли миссионерскую деятельность на территории Бишкека.

В ходе проверочных мероприятий во взаимодействии с ГКДР составлены протоколы о правонарушении с регистрацией в ЕРН.

ГКНБ призывает иностранных граждан соблюдать требования национального законодательства КР в период пребывания на территории республики. Администрации учебных заведений также рекомендуется провести разъяснительно-

профилактическую работу в целях недопущения вовлечения иностранных студентов в незаконную религиозную деятельность.