Погода
$ 80.07 - 81.07
€ 83.87 - 84.87

В КР пресечена незаконная деятельность иностранных религиозных миссионеров

178  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресечена незаконная религиозная деятельность на территории Кыргызстана группы иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что десять студентов (граждане Индии, Пакистана и Бангладеш) медицинских учебных заведений без учетной регистрации в уполномоченном органе по делам религий (ГКДР) осуществляли миссионерскую деятельность на территории Бишкека.

В ходе проверочных мероприятий во взаимодействии с ГКДР составлены протоколы о правонарушении с регистрацией в ЕРН.

ГКНБ призывает иностранных граждан соблюдать требования национального законодательства КР в период пребывания на территории республики. Администрации учебных заведений также рекомендуется провести разъяснительно-

профилактическую работу в целях недопущения вовлечения иностранных студентов в незаконную религиозную деятельность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420038
Теги:
Бангладеш, Индия, Пакистан, религия, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  