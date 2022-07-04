Первомайский суд просит Клару Сооронкулова воздержаться от домыслов

Первомайский районный суд Бишкека просит граждан страны воздержаться от домыслов относительно оправдательного приговора в отношении участников октябрьских событий 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"28 июня 2022 года Первомайским районным судом города Бишкек по уголовному делу был вынесен оправдательный приговор в отношении участников октябрьских событий 2020 года. В частности были оправданы Атамбаев А.Ш., Ниязов А.Н., Асанов К.С., Сагымбаев К.Р., Султанбеков Т.М. и Молдакматов Ж.О.

По данному приговору экс-судья Конституционной палаты Кыргызской Республики Клара Сооронкулова на передаче радио "Азаттык" сделала заявление, касательно данного решения суда, которое является домыслом не соответствующим действительности. Во избежание кривотолков и навязывания неверных выводов Первомайский районный суд города Бишкек считает важным обратить внимание на следующее.

В ходе прений сторон государственный обвинитель просил признать обвиняемых виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. По данному уголовному делу были допрошены и оглашены показания 167 потерпевших.

Были оглашены приобщенные к делу в досудебном производстве заключения судебно-лингвистических, политологических экспертиз.

В приговоре суда от 28 июня 2022 года указано, право на реабилитацию в отношении оправданных судом лиц. И как можно при этом утверждать, что решение суда было продиктовано прокуратурой.

По вступлению оправдательного приговора в законную силу вышеуказанным лицам будет направлено извещение в соответствии со статьей 133 УПК Кыргызской Республики с разъяснением порядка возмещения ущерба, связанного с уголовным преследованием.

Первомайский районный суд города Бишкек обращает внимание на необходимость проявлять уважение к суду и воздерживаться от оказания на суд противоправного давления, в том числе через манипулирование общественным мнением. Уважение к суду и его актам это конкретная модель поведения, предписанная законом, вне зависимости кем бы он ни был", - говорится в сообщении суда.