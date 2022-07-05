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Мэрия столицы работает над привлечением инвестиций в экономику

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Во время пресс-конференции мэра столицы, посвящённой 100 дням работы стало известно, что мэрией города Бишкек продолжается работа по привлечению инвестиций в экономику столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Так, проводится работа с Европейским банком реконструкции и развития по финансирования проекта на приобретение 250 автобусов, работающих на компримированном природном газе и ремонту автобусного парка. На эти цели планируется получить льготный займ в сумме 25 млн евро и грант 8 млн евро.

В процессе реализация проекта "Электрификация городского транспорта". Он финансируется Азиатским банком развития. В рамках него планируется приобрести электробусы на сумму 59,55 млн долларов США. 25,65 предоставят на грантовой основе, 25,0 млн долларов США в качестве кредита на льготных условиях сроком на 32 года, а 8,9 млн долларов США в виде освобождения от налогов со стороны Кыргызской Республики.

Для озеленения территории столицы и улучшения экологического состояния города Бишкек привлечены грантовые средства на реализацию проекта "Ежегодное увеличение зелёных насаждений в городе Бишкек".

А совместно с Центром ГЧП инициируется проект ГЧП "Развитие автоматизированного парковочного пространства в городе Бишкек". Подготовлены конкурсные документы на отбор частного партнера и направлены для утверждения в Центр ГЧП при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Приказом Министерства экономики утверждено предложение о реализации проекта ГЧП "Развитие автоматизированного парковочного пространства в городе Бишкек" и начата процедура формирования конкурсной комиссии.


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URL: https://www.vb.kg/420129
Теги:
инвестиции, Бишкек, мэрия
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