Учрежден инвестиционный фонд Организации тюркских государств (ОТГ)

В рамках реализации достигнутых договоренностей глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) по созданию Инвестиционного Фонда ОТГ в период с 5 по 6 июля 2022 года в городе Стамбуле проходят очередные заседания старших должностных лиц, по итогам проведения которых планируется завершить подготовку проекта Соглашения об учреждении Инвестиционного Фонда ОТГ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Уставной капитал Фонда составляет 350 миллионов долларов, который равными долями будет сформирован государствами-членами ОТГ (Кыргызская Республика, Республика Казахстан, Турецкая Республика, Азербайджанская Республика, Республика Узбекистан).

Целью создания данного Инвестиционного Фонда является содействие экономическому развитию государств - членов ОТГ путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономического сотрудничества.

По итогам проведенных заседаний сторонами будет выработан и согласован соответствующий проект Соглашения, который будет направлен на проведение внутригосударственных процедур в целях подготовки к подписанию данного Соглашения.

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