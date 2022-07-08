В Бишкеке обсудили ряд поправок к Закону КР "Об инвестициях"

Агентство развития и привлечения инвестиций совместно с cотрудниками Национального Агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики обсудили ряд поправок к Закону Кыргызской Республики "Об инвестициях".

Учвастники отметили важную роль повышения кадрового потенциала в органах местного самоуправления, где специалисты на местах являются проводниками единой государственной инвестиционной политики.

Представитель Агентства предложил упростить критерии отбора инвесторов при заключении прямого соглашения.

Так, вместо инвестора с общепризнанной международной деловой репутацией предложено было опираться на размер капитала, оцениваемый по международным стандартам, так как отсутствуют критерии для определения такого инвестора.

По итогам совещания решено совершенствовать процедуры реализации Закона Кыргызской Республики "Об инвестициях" с целью сокрашения инвестиционного процесса от момента принятия решения до произведения капиталовложений.

По этой причине скоро последовательно комплексной инвентаризации подвергнутся подзаконные акты, которые будут совершенствоваться в возможно сжатые сроки. Это повлияет на ускорение темпов принятия решений в сфере инвестиционной деятельности, а инвестиционные бюрократические процессы будут сокращены.