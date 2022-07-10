Инвесторы из Турции хотят построить в Бишкеке трамвайную сеть

Турецкие инвесторы выразили заинтересованность в строительстве современной трамвайной сети в Бишкеке. Об этом стало известно по итогам встречи директора Агентства по инвестициям Равшанбека Сабирова с представителями турецкой компании Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.

С кыргызской стороны на переговорах приняли участие также уже экс-гендиректор "Международного аэропорта "Манас" Бакыт Шаршеев, директор международного аэропорта "Ош" Арипжан Токуров, глава Лейлекской районной государственной администрации – аким Алмазбек Рахманкулов.

"Турецкие инвесторы выразили заинтересованность в строительстве трамвайной системы в Бишкеке, а также в модернизации аэропорта имени Исхака Раззакова в Лейлекском районе",- отмечают в Агентстве по инвестициям.

По итогам встречи была достигнута договоренность о совместной работе по реализации данных проектов.

Добавим, по данным Агентства по инвестициям, Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. была основана в 1965 году. Компания реализовала различные проекты более чем в тридцати странах мира и работает в транспортной, инфраструктурной, строительной и других отраслях