Непоследовательность госполитики вызвала беспокойство недропользователей

В последние два года в Международный деловой совет (МДС) поступают многочисленные обращения от горнодобывающего сообщества.

"Учитывая, что наша организация на протяжении более 20 лет, среди прочих, занимается и развитием сферы недропользования, мы не могли не отреагировать на эти обращения и хотели бы выразить свою позицию по всем накопившимся проблемным вопросам", - сообщил vb.kg исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

По его словам, проблем немало, начиная от упора на монополизацию рынка недропользования и заканчивая статусом Госгеологии, уполномоченного госоргана. Беспокоят инвесторов непоследовательность государственной политики и многие другие вопросы, которые могут привести к дальнейшему упадку нашей горнодобывающей промышленности. Стоит напомнить, что эта отрасль дает более 20% налоговых доходов в госбюджет и создает более 20 тысяч прямых рабочих мест и в несколько раз больше косвенных, причем в самых отдаленных, высокогорных и приграничных районах страны.

Монополизация рынка

Как отметил Аскар Сыдыков, обеспокоенность недропользователей вызвала норма по включению обязательной госдоли в размере не менее 30% в новых предприятиях. Вышли соответствующие поправки к Закону "О недрах", однако подзаконный акт, конкретизирующий их исполнение, до сих пор не принят.

"Это может значительно ухудшить инвестиционный климат отрасли и отпугнет потенциальных инвесторов, - выразил мнение бизнеса глава МДС. - Потому что не ясно, на каких условиях государство будет получать 30-процентную долю в этих предприятиях".

Не ясно, что государство взамен вложит в эти предприятия. Будет ли это освобождение от налогов или вложение в уставной капитал, или предоставление техники? Или же это будет просто безвозмездная передача доли государству? В таком случае вряд ли это заинтересует добросовестных инвесторов. Неопределённость вызывает кривотолки среди общественности и в СМИ.

Привилегии для госкомпаний

Действующие с 2021 года нормы по выдаче лицензий госкомпаниям на месторождения без конкурса и аукциона могут привести к неэффективному использованию лицензионных объектов, снижению поступлений в госбюджет и коррупционным рискам.

Потому что везде должна быть конкуренция. Задача государства - обеспечить не безусловное государственное управление в горной добыче, а наибольшую эффективность при добыче полезных ископаемых, что даст результат для экономики, бюджета и других направлений развития.

Сейчас вынесена на общественное обсуждение еще одна инициатива: государственные компании, которые занимаются недропользованием, предлагается освободить от уплаты бонусов и ставок сбора за удержание лицензий на право пользования недрами (СУЛов).

Возникает вопрос: будет ли это стимулировать госкомпании работать эффективно? Кроме того, эта инициатива тоже противоречит основам конкуренции и законодательству о конкуренции.

Монополизация лабораторных исследований и перевозки драгметаллов

По словам недропользователей, идет планомерная работа по монополизации лабораторных исследований - инспекций и анализов проб руд и концентратов драгоценных металлов.

Уже вынесен на обсуждение проект постановления, которым предусматривается проведение всех этих инспекций и анализов исключительно государственной лабораторией. Сейчас таких лабораторий несколько, в том числе частных компаний с мировым именем и стандартами своей деятельности.

При отсутствии конкуренции существуют риски снижения качества анализов руд и концентратов, скорости анализов, возрастания стоимости и увеличения коррупционных рисков при проведении анализов, потому что не к кому будет обращаться на альтернативной основе, считают недропользователи.

Обсуждается еще одна инициатива - по монополизации рынка перевозки драгоценных металлов. Предусматривается, что это будет проведено исключительно государственным предприятием "Служба специальной связи".

В МДС поступают обращения о том, что сейчас ограничен вывоз руд и концентратов драгметаллов на переработку за пределы страны по неясным причинам. Здесь тоже нужно снимать ограничительные меры, потому что это влияет на производство. Могут нарушиться производственные цепочки, снизиться объемы и, соответственно, налоговые отчисления.

Выводы

Такие инициативы, конечно, не могут не беспокоить горнодобывающее сообщество страны. Они могут привести к увеличению государственных расходов. Если государство возьмет на себя все перечисленные функции, то, соответственно, повысятся и расходы.

Снизится привлекательность отрасли для инвесторов. Возможны коррупционные риски, снижение качества ведения геологических и горных работ, стандартов экологической и технической безопасности и многие другие негативные последствия.

Другие проблемы

Кроме новых инициатив, за последние несколько лет в отрасли накопилось много других проблем, требующих оперативного решения. Прежде всего, это неясная и непоследовательная государственная политика в сфере недропользования. Компании не знают, чего им ждать от законодательства. К примеру, уже год идет обсуждение Горного кодекса, но до сих пор не ясно, каким он будет, когда будет принят и на каких условиях. Иногда некоторые нормы противоречат друг другу.

Статус регулятора

Много вопросов по статусу уполномоченного госоргана. Сейчас статус Госгеологии, регулятора горнодобывающей отрасли, которая дает около 20% бюджета страны, спустили до уровня департамента при Министерстве природных ресурсов. Причем в министерстве совмещены противоречащие друг другу направления - охрана окружающей среды, лесное хозяйство, геология, горнодобывающая промышленность и несколько контрольно-надзорных функций бывшей госэкотехинспекции.

"Скорее всего, в мире не существует таких практик, чтобы в одном министерстве совмещали и промышленность, и экологию. По крайней мере, мы не нашли таких примеров", - сообщил vb.kg Аскар Сыдыков.

Поэтому не удивительно, что этот орган получает столько нареканий и вопросов от бизнеса. Очень много обращений поступает и в МДС. Вот уже более года идут обращения о бездействии, о бюрократии в этом регуляторе.

"Необходимо разделить эти функции и отнести их к независимым друг от друга госорганам. Набрать профессиональное руководство, штат. Потому что, по нашей информации, многие профессиональные сотрудники уже покинули Госгеологию. Пора наладить нормальную, адекватную работу основного регулятора одной из приоритетных отраслей экономики", - заключил глава МДС.

Больной вопрос - налоговое бремя

За последние годы значительно выросло налоговое бремя недропользователей, о чем неоднократно заявлял МДС. Бремя на добывающую отрасль в мире обычно выше, чем на другие отрасли.

"Но оно должно быть адекватным, чтобы не нарушить финансовую модель и не сделать деятельность отрасли нерентабельной, не отпугнуть добросовестных инвесторов", - объяснил Аскар Сыдыков.

С 2020 года в стране повышены размеры роялти, ставки налога на доходы золотодобывающих предприятий, вывозящих концентраты и руды драгметаллов. Беспрецедентно, в сотни раз повышены ставки сборов за удержание лицензий. Бизнес надеется, что в ближайшее время они будут снижены - проект постановления уже прошел согласования, но до сих пор не принят. Тысячекратно повышены ставки сбора за пользование поверхностными водами. И сейчас в госорганах рассматривается целый ряд других налоговых инициатив, которые могут увеличить налоговое бремя горнодобывающей отрасли.

Бюрократия и бездействие госорганов

Бюрократия - это проблема не только недропользователей, но в этой отрасли она усугубляется бездействием профильных госорганов, в том числе из-за статуса регулятора. Это затягивает деловые процессы, рассмотрение планов горных работ, выдачу необходимых экспертиз, разрешительной документации и опять же увеличивает коррупционные риски.

Выход есть, считает бизнес-сообщество. Необходима оптимизация всех лицензионно-разрешительных процедур и цифровизация всех процессов. Чтобы максимально снизить контакт между предпринимателями, предприятиями и госорганами, документы выдавать в режиме онлайн в электронном формате.

"В конце концов нам и государству нужно определиться, по какому пути идти. Продвигать рыночную экономику, как в развитых странах - с минимальным вмешательством государства в экономику. Или придерживаться административно-командной, плановой системы, которая доказала свою несостоятельность в мировой практике. Пока мы видим больше проявлений второго направления не только в горнодобывающей отрасли, но и во многих других решениях", - заключил глава МДС.