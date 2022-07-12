Погода
$ 82.87 - 83.87
€ 86.61 - 87.61

Официально: безработица в Кыргызстане сократилась на 0,2 процента

346  0
- Умар Тамашев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в странах ЕАЭС на конец мая 2022 года составила 1 миллион 17,5 тысячи человек, или 1,1 процента численности рабочей силы. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По сравнению с аналогичной датой 2021 года численность официально безработных по ЕАЭС сократилась на 41,1 процента.

В Кыргызстане официально безработными являются 75,2 тысячи человек, или 2,9 процента к общей численности рабочей силы. Это на 2 процентных пункта меньше, чем в мае прошлого года.

В том же документе говорится, что в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) уровень безработицы по ЕАЭС в I квартале 2022 года составил 4,4 процента численности рабочей силы, в том числе в Армении – 14,8 процента, Беларуси – 3,7 процента, Казахстане – 4,9 процента, России – 4,2 процента, Кыргызстане – 5,8 процента (2020 год).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420374
Теги:
безработица, статистика, Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  