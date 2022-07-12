Официально: безработица в Кыргызстане сократилась на 0,2 процента

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в странах ЕАЭС на конец мая 2022 года составила 1 миллион 17,5 тысячи человек, или 1,1 процента численности рабочей силы. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

По сравнению с аналогичной датой 2021 года численность официально безработных по ЕАЭС сократилась на 41,1 процента.

В Кыргызстане официально безработными являются 75,2 тысячи человек, или 2,9 процента к общей численности рабочей силы. Это на 2 процентных пункта меньше, чем в мае прошлого года.

В том же документе говорится, что в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) уровень безработицы по ЕАЭС в I квартале 2022 года составил 4,4 процента численности рабочей силы, в том числе в Армении – 14,8 процента, Беларуси – 3,7 процента, Казахстане – 4,9 процента, России – 4,2 процента, Кыргызстане – 5,8 процента (2020 год).