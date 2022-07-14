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Фильм "Акыркы көч" получил две награды МКФ "Западные ворота" в Пскове

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- Анастасия Карелина
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Фильм "Акыркы көч" ("Дорога в Эдем") получил две награды III Международного кинофестиваля "Западные ворота", который прошел в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Кыргызская национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

За три дня жюри и публике было представлено более 70 фильмов. В основную конкурсную программу МКФ вошли фильмы из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и России. Оценивало картины профессиональное жюри.

Художественный фильм, созданный режиссерами Бакытом Мукулом и Дастаном Жапар уулу в 2020 году, получил приз жюри и почетный диплом "За выдающееся исполнение главной роли". Последний присудили актеру Марату Алышпаеву посмертно.


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URL: https://www.vb.kg/420436
Теги:
Кыргызфильм, награда, Россия, фестиваль, фильм
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