Фильм "Акыркы көч" получил две награды МКФ "Западные ворота" в Пскове

Фильм "Акыркы көч" ("Дорога в Эдем") получил две награды III Международного кинофестиваля "Западные ворота", который прошел в Пскове. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Кыргызская национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

За три дня жюри и публике было представлено более 70 фильмов. В основную конкурсную программу МКФ вошли фильмы из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и России. Оценивало картины профессиональное жюри.

Художественный фильм, созданный режиссерами Бакытом Мукулом и Дастаном Жапар уулу в 2020 году, получил приз жюри и почетный диплом "За выдающееся исполнение главной роли". Последний присудили актеру Марату Алышпаеву посмертно.