В Кыргызстане за сутки зарегистрировано уже 47 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные на 14 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

40 человек обратились в связи с появлением симптомов заражения.

7 человек были выявлены при прохождении ПЦР-исследования в связи с вылетом.

Из всех выявленных случаев 7 человек были двукратно вакцинированы против COVID-19.

На сегодняшний день получают амбулаторное лечение - 46 человек, госпитализирован - 1.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 201 329 случаев, летальность составила 1,5 процента.

За 6 месяцев и 13 дней 2022 года зарегистрирован 16 581 случай COVID-19.

Из них 14 587 (87,9 процента) подтвержденных лабораторно и 1994 (12,1 процента) – клинико-эпидемиологически (учитывая симптомы и контакт с инфицированным).