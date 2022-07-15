За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 85 случаев заражения коронавирусом

На 15 июля по республике зарегистрировано 85 случаев заражения COVID-19. Такие данные сообщает Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Из выявленных 85 случаев:
Возрастная структура заболевших:
Амбулаторное лечение получают - 73 человека. Госпитализировано - 12.
Распределение по областям:
Согласно матрице оценки риска, по данным на 15 июля все области КР находятся в "зеленой" зоне.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 201 414 случая, заболеваемость составляет 3041,8 случая на 100 тысяч населения. Летальность составила 1,5 процента.
За 6 месяцев и 14 дней 2022 года всего зарегистрировано 16 666 случаев COVID-19. Из них 14 672 (88 процентов), подтвержденных лабораторно, и 1994 (12 процентов), подтвержденных клинико-эпидемиологически.