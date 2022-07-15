За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 85 случаев заражения коронавирусом

На 15 июля по республике зарегистрировано 85 случаев заражения COVID-19. Такие данные сообщает Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Из выявленных 85 случаев:

28 человек обратились в связи с появлением симптомов; 57 человек были выявлены при прохождении ПЦР-исследования в связи с вылетом.

Возрастная структура заболевших:

до 6 лет - 7 (8,2 процента) 7-17 лет - 5 (5,9 процента) 18-29 лет - 13 (15,3 процента) 30-64 года - 47 (55,3 процента) старше 65 лет - 13 (15,3 процента)

Амбулаторное лечение получают - 73 человека. Госпитализировано - 12.

Распределение по областям:

г. Бишкек - 76; г. Ош - 3; Джалал-Абадская область - 2; Ошская область - 1; Чуйская область - 3.

Согласно матрице оценки риска, по данным на 15 июля все области КР находятся в "зеленой" зоне.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 201 414 случая, заболеваемость составляет 3041,8 случая на 100 тысяч населения. Летальность составила 1,5 процента.

За 6 месяцев и 14 дней 2022 года всего зарегистрировано 16 666 случаев COVID-19. Из них 14 672 (88 процентов), подтвержденных лабораторно, и 1994 (12 процентов), подтвержденных клинико-эпидемиологически.