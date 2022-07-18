Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Три джентльмена и маленькая леди

Фонд помощи животным и vb.kg представляет вашему вниманию стайку активных пушистиков – трех котиков и киску. Этим очаровашкам нужен дом и заботливые "родители". Если вам приглянулся кто-нибудь из наших красавцев, звоните по следующему номеру телефона: 0(555)744-232.

Жизнерадостный Граф

"Добрые руки" ищут дом для молодого красивого кобелька по кличке Граф. Наш парень здоровый, привитый, активный и жизнерадостный пес. Граф любит много бегать, отлично охраняет двор, лает на чужих – хороший "звоночек". Обращайтесь по номеру: 0(709)784-537.

Малышки на выданье

Пристраиваются щеночки – три девочки-красавицы. Малышкам два месяца. Собачки здоровые. Прививки и стерилизацию (в возрасте семи месяцев) гарантируют взять на себя люди, которые в данный момент о них заботятся. Хотите познакомится с ними ближе? Тогда звоните: 0(553)500-876.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.