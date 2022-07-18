Почти 32 млрд сома таможенных платежей собрали за шесть месяцев 2022 года

За шесть месяцев 2022 года Таможенная служба собрала в бюджет платежей на сумму 31,7 миллиарда сомов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступление таможенных платежей увеличилось на 11,7 миллиарда сомов. Об этом сообщает ГТС КР.

За І полугодие текущего года таможенные платежи без пошлины от стран ЕАЭС составили в сумме 23,9 миллиарда сомов, что на 14,5 миллиарда сомов, или в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 9,4 миллиарда сомов.

Вместе с тем за шесть месяцев выявили 1 тысячу 497 фактов правонарушений и преступлений в сфере таможенного законодательства.