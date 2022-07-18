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На сегодняшний день в КР зарегистрировано 88 случаев COVID-19

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- Анастасия Карелина
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На 18 июля по республике зарегистрировано 88 случаев заражения COVID-19. Такие данные приводит Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Из выявленных 88 случаев 82,9 процентов с легкими симптомами:

72 человека обратились в связи с появлением симптомов,

8 завозных случаев (Корея, Литва, Венгрия),

2 случая выявлены при прохождении ПЦР-исследования в связи с вылетом,

6 человек были выявлены по контакту.

Возрастная структура заболевших:

  1. до 6 лет - 5 (5,7 процента),
  2. 7-17 лет - 5 (5,7 процента),
  3. 18-29 лет - 14 (16 процентов),
  4. 30-64 года - 49 (55,6 процента),
  5. старше 65 лет - 15 (17 процентов).

Амбулаторное лечение получают - 75 человек, госпитализировано - 13.

Распределение по областям:

  1. Бишкек - 81,
  2. Джалал-Абадская область - 1,
  3. Чуйская область - 6.

Согласно оценке матрицы риска, на 18 июля 2022 года все области находятся в "зеленой" зоне.


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URL: https://www.vb.kg/420556
Теги:
статистика, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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