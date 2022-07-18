На сегодняшний день в КР зарегистрировано 88 случаев COVID-19

На 18 июля по республике зарегистрировано 88 случаев заражения COVID-19. Такие данные приводит Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Из выявленных 88 случаев 82,9 процентов с легкими симптомами:

72 человека обратились в связи с появлением симптомов,

8 завозных случаев (Корея, Литва, Венгрия),

2 случая выявлены при прохождении ПЦР-исследования в связи с вылетом,

6 человек были выявлены по контакту.

Возрастная структура заболевших:

до 6 лет - 5 (5,7 процента), 7-17 лет - 5 (5,7 процента), 18-29 лет - 14 (16 процентов), 30-64 года - 49 (55,6 процента), старше 65 лет - 15 (17 процентов).

Амбулаторное лечение получают - 75 человек, госпитализировано - 13.

Распределение по областям:

Бишкек - 81, Джалал-Абадская область - 1, Чуйская область - 6.

Согласно оценке матрицы риска, на 18 июля 2022 года все области находятся в "зеленой" зоне.