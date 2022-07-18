На сегодняшний день в КР зарегистрировано 88 случаев COVID-19

На 18 июля по республике зарегистрировано 88 случаев заражения COVID-19. Такие данные приводит Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Из выявленных 88 случаев 82,9 процентов с легкими симптомами:
72 человека обратились в связи с появлением симптомов,
8 завозных случаев (Корея, Литва, Венгрия),
2 случая выявлены при прохождении ПЦР-исследования в связи с вылетом,
6 человек были выявлены по контакту.
Возрастная структура заболевших:
Амбулаторное лечение получают - 75 человек, госпитализировано - 13.
Распределение по областям:
Согласно оценке матрицы риска, на 18 июля 2022 года все области находятся в "зеленой" зоне.