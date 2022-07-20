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Запрет на экспорт из КР яиц, кукурузы, сахара и масла может быть продлен

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- Алина Мамаева
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В Кыргызстане могут продлить запрет на экспорт ряда продуктов за пределы страны до конца текущего года. Об этом на пресс-конференции в рамках недели отчета руководителей госведомств сообщил министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков.

По его словам, до 1 августа действует запрет на вывоз с территории страны таких продуктов, как яйца, кукуруза, сахар и масло. По результатам анализа рыночной ситуации может быть принято решение о его продлении.

Также министр отметил, что в Кыргызстане действует запрет на экспорт сахара за пределы ЕАЭС. По словам Джаныбекова, цена стоимость продукта будет меняться с учетом внешних и сезонных факторов.


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URL: https://www.vb.kg/420637
Теги:
Аскарбек Джаныбеков, продовольствие, экспорт, Кыргызстан, экономика, продовольственная безопасность
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