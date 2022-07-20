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Инвестора для аэропорта "Манас" выберут в рамках конкурса

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В ближайшее будет объявлен конкурс по отбору инвестора для модернизации Международного аэропорта "Манас" в Бишкеке. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

Он отметил, что это один из крупнейших проектов в рамках государственно-частного партнерства, который реализовывает Кыргызстан.

"На сегодняшний день заключено соглашение по этому проекту со структурой Всемирного банка IFC, готово технико-экономическое обоснование. Мы ожидаем объявления конкурса", - сказал министр.


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URL: https://www.vb.kg/420666
Теги:
инвестиции, Аэропорт "Манас"
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