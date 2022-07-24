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В Кыргызстан приедет французская пара велопутешественников

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- Назгуль Абдыразакова
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Эмили и Дэви Санчис, французская пара велопутешественников приедет в Кыргызстан. Об этом они в письме сообщили нашему изданию vb.kg.

Как сообщает пара, они покинули свою Родину в июне прошлого года.

В странах, в которых побывала пара (Франция, Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова, Украина, Турция, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, в настоящее время велопутешственники находятся в Узбекистане. Целью велотура является поддержка детей с синдромом Дауна. Проект был запущен при поддержке французской федерации Trisomie 21 France и ее международного партнера, Международной ассоциации Даун Синдром.

"В Кыргызстане мы встретимся с различными организациями, занимающимися вопросами ЛОВЗ в Оше, Балыкчи, Токмоке, Бишкеке"- говорится в письме.


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URL: https://www.vb.kg/420771
Теги:
велоспорт, Франция, Кыргызстан, ЛОВЗ
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