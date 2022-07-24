В Кыргызстан приедут французская пара велопутешественников

Эмили и Дэви Санчис, французская пара велопутешественников приедут в Кыргызстан. Об этом они в письме сообщили нашему изданию vb.kg.

Как сообщает пара, они покинули свою Родину в июне прошлого года.

В странах, в которых побывала пара (Франция, Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова, Украина, Турция, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, в настоящее время велопутешственники находятся в Узбекистане. Целью велотура является поддержка детей с синдромом Дауна. Проект был запущен при поддержке французской федерации Trisomie 21 France и ее международного партнера, Международной ассоциации Даун Синдром.

"В Кыргызстане мы встретимся с различными организациями, занимающимися вопросами ЛОВЗ в Оше, Балыкчи, Токмоке, Бишкеке"- говорится в письме.