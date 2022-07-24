В Оше проходит встреча по разработке Программы государственного заказа

Накануне в рамках мероприятий по разработке Программы по реализации государственного социального заказа на 2022-2025 года рабочая группа мэрии города Ош провела первую встречу с населением в МТУ "Туран". Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, основной целью мероприятия было выявление социально значимых вопросов у населения с целью включения их в проект Программы.

В рамках встречи местные жители обращались с вопросами нехватки объектов по организации досуга для детей (детские и спортивные площадки), а также поднимались вопросы ранних браков, миграции, противодействия семейному насилию.

Следующая встреча рабочей группы пройдет с населением МТУ "Сулайман-Тоо". На следующей неделе.

Ошский муниципалитет просит граждан, не успевших принять участие во встречах, обращаться с предложениями в мэрию города Ош кабинет №117 или по телефонам.: 03222- 5-50-66, 0558-93-90-33.