Кыргызский балет продвигают молодые артисты – будущие звезды

Как рассказала vb.kg известный медиаэксперт Елена Баялинова, у ее друга, замечательного кыргызского фотохудожника Эркина Болжурова, оба сына - Азамат и Адилет танцуют на сцене Кыргызского национального театра оперы и балета им.А.Малдыбаева и подают большие надежды. А старший Болжуров, как творческий человек, создает для театра оперы и балета богатый фото и видеоархив.

"Когда Азамат, наш младший сын, поступил в училище, мы даже и предположить не могли, что он дорастет до такого уровня. Год назад в театре произошел раскол, Азамат и Тилек Кийизбаев были вынуждены тянуть практически весь репертуар, они не дали спектаклям остановиться, а театру умереть", - сказал vb.kg не без гордости Эркин Болжуров.

По его словам, их сыновья, конечно, пока еще не достигли такого уровня, как всеми любимый народный артист Чолпонбек Базарбаев, на спектаклях с его участием всегда был полный аншлаг. Но молодые артисты балета очень стараются быть похожими на него, и это уже хорошо. Азамату сейчас 20 лет и у него еще есть запас времени, чтобы оправдать доверие учителей. "Главное, чтобы отношение к будущим солистам нашего театра было без интриг. Молодежь способна поднять кыргызский балет на достойный уровень. Когда Азамата хвалят за его прыжки и трудолюбие, меня это очень радует, и ему, безусловно, придает уверенности. Он работает в театре всего три года и уже, как говорят, прикипел к сцене душой, а мастерство благодаря его упорству и таланту придет", - считает Эркин Болджуров.

Азамат Болджуров действительно много танцует, в минувшем театральном сезоне он станцевал новые партии - Базиля и Эспады из балета "Дон Кихот", Вацлава из "Бахчисарайского фонтана", Нурдина из балета "Чолпон".

- С детства у меня была мечта станцевать Базиля, и я её исполнил на нашей сцене, - ответил он на вопрос vb.kg, получил ли он моральное удовлетворение от того, что удалось сделать.

И эта детская мечта не разочаровала после того адского труда, который приходится всякий раз проделывать, прежде чем выйти на сцену?

- Нет. Я сознательно пришел в балет.

Говорят, не хлебом единым жив человек...

- Эта истина подтверждена веками. Людям нужен театр, а нашему театру – поддержка правительства, хочется, например, чтобы в гримерках, наконец, появились места для отдыха, чтобы жизнь за кулисами была по-человечески нормальной.

Детская мечта исполнилась, а дальше?

- Станцевать в Большом и в Мариинском театрах.

Отпуск, как расслабление, или всё-таки хочется работать, мышцам не хватает тренировок?

- В отпуске мы отдыхаем максимум две недели, а потом обязательно занимаемся. Это уже профессиональная привычка.

Какими качествами характера должен обладать артист балета?

- Чтобы работать на сцене, нужно иметь хладнокровие, трудолюбие и, безусловно, обладать лидерскими качествами.