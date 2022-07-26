Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 14 процентов

Правление Национального банка 25 июля 2022 года приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 14 процентов. Решение вступило в силу сегодня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Уточняется, что решение принято с учетом условий развития внешней и внутренней экономической среды.

"Ключевые индикаторы экономического развития Кыргызстана демонстрируют положительную динамику. По итогам первого полугодия 2022 года темп прироста ВВП составил 6,3 процента (без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор – 3,9 процента). Все отрасли экономики показали активный рост: наиболее высокие темпы прироста отметились в секторах промышленности, услуг и строительства. Значимый вклад в рост экономической активности внесло устойчивое восстановление внутреннего спроса", - отмечают в Нацбанке.

Текущая монетарная политика Национального банка обусловлена необходимостью сдерживания инфляционных процессов в экономике и минимизации негативного влияния глобальной тенденции роста цен на мировых товарно-сырьевых рынках.

Одним из наиболее важных результатов проводимой денежно-кредитной политики является повышение привлекательности сомовых финансовых активов, в том числе срочных сомовых вкладов. Объем вновь принятых сомовых срочных депозитов банковской системы за период с февраля по май 2022 года вырос на 30,4 процента (прирост около 5 миллиардов сомов). По итогам мая 2022 года депозитная база в национальной валюте выросла по сравнению с показателем мая 2021 года более чем на 22 процента.

Кредитная активность поддерживается расширением кредитования реального сектора экономики в национальной валюте. Объем вновь выданных сомовых кредитов по итогам февраля-мая 2022 года увеличился на 16,2 процента (прирост около 6,8 миллиарда сомов). Показатели долларизации банковской системы постепенно снижаются (по итогам мая 2022 года долларизация депозитов составила 42,2 процента, долларизация кредитов – 25,9 процента).

"Поддержание текущего курса монетарной политики необходимо для снижения возможных рисков и влияния последствий внешней конъюнктуры на экономику Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Национальный банк на постоянной основе отслеживает складывающуюся ситуацию, и, при необходимости, принимает соответствующие меры для достижения цели по обеспечению ценовой стабильности в среднесрочном периоде.