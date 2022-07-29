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Национальный банк усилил контроль за операциями банков с валютой

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- Александра Василькова
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Как сообщает Национальный банк, на сегодня наблюдается растущая разница в обменных курсах безналичного и наличного доллара США из-за дефицита последнего.

Для обеспечения экономической безопасности страны и минимизации неблагоприятных последствий кризисных явлений Национальным банком принят ряд антикризисных мер, включая установление запрета на вывоз наличных долларов за пределы страны коммерческими банками, обменными бюро и микрофинансовыми организациями. Однако законодательство республики предусматривает свободное движение капитала, что означает возможность свободного ввоза/вывоза иностранной валюты в/из страны физическими и юридическими лицами.

"Учитывая особенности экономики КР, запрет на вывоз наличных долларов из страны не вводился, поскольку подобное ограничение на данном этапе может негативно отразиться на экономической стабильности и благосостоянии населения страны", - считают в регуляторе.

Дополнительными факторами наблюдающегося в настоящее время недостатка наличных долларов являются нарушение логистических цепочек поставки в страну наличных долларов и осуществление отдельными лицами спекулятивных операций с целью получения спекулятивной прибыли из-за курсовой разницы "рубль/доллар США".

Отмечено, что в условиях наблюдающегося недостатка наличной иностранной валюты в целях минимизации рисков в своей деятельности и выполнения обязательств перед клиентами коммерческие банки проводят работу по обеспечению необходимым объемом наличных долларов.

Однако в текущих условиях, учитывая увеличение спекулятивных операций, коммерческими банками вводятся ограничения по суммам выдачи/обмена наличных долларов и/или устанавливаются дополнительные комиссии.

Согласно информации, предоставленной коммерческими банками, минимальный размер комиссии за обналичивание долларов составляет 0,4 процента, максимальный размер – 5 процентов от суммы обналичиваемой иностранной валюты. Как поясняют в регуляторе, банковское законодательство КР предусматривает самостоятельное установление банками комиссионных вознаграждений и тарифов за банковские услуги, обеспечив открытость и доступность информации для потребителей.

Национальным банком усилен надзор за деятельностью банков, обменных бюро и применяются меры воздействия за допущенные нарушения.

"Кроме того, расширены каналы обратной связи Национального банка с общественностью в целях оперативного рассмотрения обращений населения в части надлежащего банковского обслуживания и защиты прав потребителей. Проводятся встречи с коммерческими банками, обменными бюро и представителями бизнес-сообщества и гражданского сообщества для обсуждения актуальных вопросов, связанных с банковским обслуживанием, обеспечением наличной иностранной валютой, осуществлением платежей и других вопросов, поступающих от пользователей банковских услуг", - говорится в сообщении.

Национальный банк постоянно отслеживает и контролирует ситуацию и при необходимости примет меры для дальнейшего обеспечения стабильной и безопасной работы банковской и платежной систем страны.


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URL: https://www.vb.kg/420948
Теги:
банковский сектор, валюта, Кыргызстан, деньги, экономика, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк, финансы
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