Си Цзиньпин – Байдену: Тот, кто играет с огнем, сам себя обожжет

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал предупреждение президенту США Джо Байдену по поводу роста напряженности вокруг Тайваня, сообщает Reuters.

В ходе телефонного разговора между главами государств китайский лидер сказал, что Вашингтон должен придерживаться "принципа одного Китая", и подчеркнул, что Китай решительно выступает против независимости Тайваня и вмешательства извне. Он также подчеркнул, что китайский народ настроен "решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая" в вопросе Тайваня, и добавил, что не признает провозглашенную независимость острова.

"Тот, кто играет с огнем, сам себя обожжет. Мы надеемся, что США будут ясно смотреть на это", - сказал Си в ходе телефонного разговора.

Байден сказал Си, что политика США в отношении Тайваня не изменилась и что Вашингтон решительно выступает против односторонних попыток изменить статус-кво или подорвать мир и стабильность через Тайваньский пролив.

После разговора Тайвань поблагодарил Байдена за поддержку и заявил, что будет продолжать углублять партнерство с США в сфере безопасности, говорится в заявлении министерства иностранных дел.