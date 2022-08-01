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С 25 по 31 июля в Кыргызстане зарегистрирован 1091 новый случай COVID-19

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- Анастасия Карелина
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За неделю с 25 по 31 июля в Кыргызстане был зарегистрирован 1091 новый случай COVID-19. Об этом сообщает Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава.

В настоящий момент амбулаторное лечение получают - 911 человек, госпитализированы - 180.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 203 776 случаев заражения коронавирусом.

За 7 месяцев 2022 года зарегистрировано 19 028 случаев COVID-19. Из них 17 034 (89,5 процента) подтвержденных лабораторно и 1994 (10,5 процента) подтвержденных клинико-эпидемиологически.


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URL: https://www.vb.kg/421038
Теги:
статистика, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19
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