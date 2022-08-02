Папа Римский посетит Казахстан 13-15 сентября

Папа Римский Франциск посетит Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 года. В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий", - говорится в сообщении.

Накануне Папа Римский заявил, что не исключает вероятности покинуть свой пост по состоянию здоровья. Также он отметил, что, несмотря ни на что, хотел бы посетить Казахстан, как и планировал ранее.

Из-за травмы колена 85-летний Франциск в последнее время испытывает трудности с передвижением, в связи с чем глава католической церкви допустил возможность ухода на покой, отметив, что "эта дверь открыта".

В ноябре 2021 года во время визита в Ватикан спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с Папой Римским Франциском. От имени Президента он вручил понтифику приглашение принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года.

В апреле 2022 года Касым-Жомарт Токаев по видео-конференц-связи провел переговоры с Папой Римским Франциском. Понтифик тогда подтвердил, что посетит Казахстан с официальным визитом.