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Садыр Жапаров: Повышение зарплаты даст силу и вдохновение госслужащим

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- Бактыгуль Акжолова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в соцсетях обратился к государственным и муниципальным служащим в связи с указом о повышении их заработной платы. Ниже приводим текст обращения главы государства.

Уважаемые государственные и муниципальные служащие!

Думаю, что мой указ "Об условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики", подписанный два дня назад, является для вас хорошей новостью.

Не секрет, что до этого среди общественности широко ходили разговоры о снижении качества и престижа государственной службы. Одной из главных причин этого был вопрос зарплаты.

Сейчас мы начали видеть результаты наших усилий по пополнению казны страны, общими усилиями взяв в свое управление такие крупные рудники, как "Кумтор", которые начали работать в интересах государства, а также усиливая контроль за таможенными и налоговыми платежами. Благодаря этим мерам нам уже удалось значительно поднять заработную плату работников сфер культуры, медицины, образования, а также государственных и муниципальных служащих.

Теперь размер заработной платы госслужащих должен позитивно влиять на качество, честь и репутацию самой государственной службы. Я думаю, что повышение зарплаты даст силу и вдохновение госслужащим, и это будет отличной поддержкой и мотивацией для продвижения в работе.

Недаром было отмечено, что основной целью подписанного Указа является создание условий для повышения эффективности и качества работы государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, а также привлечение высококвалифицированных кадров и снижение коррупционных рисков в сфере государственного управления.

Теперь, с Божьей помощью, каждый государственный служащий должен каждый день приходить на работу с энтузиазмом, думая: "Какую пользу я могу принести своей стране сегодня?" Каждый государственный служащий должен быть патриотом и гражданином своей Родины не на словах, а на деле. Настоящая гражданственность познается, когда каждый работник добросовестно выполняет возложенные на него обязанности.

Уважаемые госслужащие!

Отныне с новыми силами и новым взглядом подходим к своей работе, смело начинаем строить нашу страну, имеющую массу возможностей для развития, продвигать вперед наше государство, создавать светлое будущее для нашего народа!


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URL: https://www.vb.kg/421132
Теги:
президент, деньги, Садыр Жапаров
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