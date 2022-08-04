В Оше полным ходом идет строительство допонительного корпуса детсада

В Оше полным ходом идет строительство дополнительного корпуса детского сада "Балажан" на 120 мест. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в настоящее время завершена работа по строительству цокольного этажа, ведутся мероприятия по устройству армирования колонн, а также начата кладка стен первого этажа.

Согласно утвержденному графику через 9 месяцев после начала работ объект будет сдан в эксплуатацию. Вместе с тем, со стороны указанной строительной компании прикладываются усилия, чтобы объект был сдан в эксплуатацию уже в этом году.