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В Оше полным ходом идет строительство допонительного корпуса детсада

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше полным ходом идет строительство дополнительного корпуса детского сада "Балажан" на 120 мест. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в настоящее время завершена работа по строительству цокольного этажа, ведутся мероприятия по устройству армирования колонн, а также начата кладка стен первого этажа.

Согласно утвержденному графику через 9 месяцев после начала работ объект будет сдан в эксплуатацию. Вместе с тем, со стороны указанной строительной компании прикладываются усилия, чтобы объект был сдан в эксплуатацию уже в этом году.


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URL: https://www.vb.kg/421146
Теги:
детский сад, Ош, строительство
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