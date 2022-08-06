75-летний житель Оша проедет на велосипеде 6 стран

Сегодня, 5 августа на центральной площади города Ош прошла торжественная церемония по проводам 75-летнего жителя города Ош Мамыта Таштанова, который начал свой велотур в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента КР в Ошской области Зиядин Жамалдинов, вице-мэр города Ош Жасур Азимов, деятели культуры, искусства, сотрудники аппарата мэрии города Ош, общественность.

Со стороны мэрии города Ош М.Таштанову оказана материальная помощь.

Велосипедист проедет маршрутом через 6 государств: Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Армению, Турцию. Целями мероприятия является укрепление дружбы народов тюркоязычных стран.