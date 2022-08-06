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75-летний житель Оша проедет на велосипеде 6 стран

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Сегодня, 5 августа на центральной площади города Ош прошла торжественная церемония по проводам 75-летнего жителя города Ош Мамыта Таштанова, который начал свой велотур в Турцию для участия во Всемирных Играх Кочевников.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента КР в Ошской области Зиядин Жамалдинов, вице-мэр города Ош Жасур Азимов, деятели культуры, искусства, сотрудники аппарата мэрии города Ош, общественность.

Со стороны мэрии города Ош М.Таштанову оказана материальная помощь.

Велосипедист проедет маршрутом через 6 государств: Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Армению, Турцию. Целями мероприятия является укрепление дружбы народов тюркоязычных стран.


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URL: https://www.vb.kg/421210
Теги:
велоспорт, Ош
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