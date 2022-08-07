В Кыргзыстане преступники стали больше воровать и грабить

За шесть месяцев 2022 года в Кыргызстане по сравнению с первым полугодием прошлого года число краж увеличилось в 1,4 раза, случаев разбоя – на 15 процентов, грабежа – на 5 процентов. Они составляют основную часть (73 процента) всех преступлений в стране. Об этом говорится в материалах Нацстаткома.

При этом, зафиксировано снижение числа случаев вымогательства в 2,5 раза и мошенничества – почти на 24 процента. Почти на 30 процентов снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

Всего за полгода на территории республики зарегистрировано 23,3 тысячи преступлений, это на 0,7 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 63 процента всех преступлений совершено в Бишкеке и Чуйской области.