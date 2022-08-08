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Права и паспорт в смартфоне. Минцифры предлагает узаконить электронные ID

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- Канат Кожоев
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Министерство цифрового развития Кыргызстана предлагает узаконить использование цифровых документов в виде электронных ID-карт, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что в настоящее время отсутствие оригинала вышеперечисленных документов для предъявления по требованию является нарушением.

"В период цифровой трансформации, перехода к электронному управлению применение цифровых документов должно стать не только альтернативной, но напротив доминирующей по сравнению с их твердыми аналогами. Для этого нужно вносить изменения на законодательном уровне. В связи с чем Министерство цифрового развития предлагает придать правовой статус указанным документам", - сообщается в документе.

Авторы НПА считают, что его принятие позволит гражданам КР использовать цифровой паспорт, предоставлять сотрудникам соответствующих органов цифровое водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в смартфоне, которые будут равнозначны с оригиналом в твердом виде.


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URL: https://www.vb.kg/421249
Теги:
паспорт, Кыргызстан, права на вождение
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