Исмаил Исаков. Генерал с сомнительным реноме, играющий в оппозицию

В последнее время в Кыргызстане появилась новая "оппозиция". Она разъезжает по стране, критикуя власть и пытаясь заручиться поддержкой молодежи. Среди них - генерал-лейтенант Исмаил Исаков. Однако он, как и другие его коллеги по так называемой "оппозиции", далек от кристально чистой репутации. Несмотря на "красивое" желание обличить власть, собственных скелетов в шкафу у них предостаточно. И Исаков, играющий на электорат, своими высказываниями, тому яркий пример.

Близкий соратник Бакиевых

В свое время он был не только достаточно близок к клану Бакиевых, а считался его наиболее близким соратником. 24 марта вместе с Бакиевым и другими лидерами оппозиции он возглавил колонны, которые захватили правительственные здания в Бишкеке. В благодарность за это уже 26 марта Исаков был назначен министром обороны.

Вот только, как показывает история, дружба Исакова с представителями власти всегда зависела от их максимальной лояльности к нему и наличия высоких постов. Неудивительно, что с подобной позицией он со временем встал в оппозицию к Аскару Акаеву, Курманбеку Бакиеву, Алмазбеку Атамбаеву, а теперь и Садыру Жапарову.

Запад нам поможет

За время политической деятельности за Исаковым прочно закрепился статус прозападного политика. За время нахождения его на посту главы Минобороны КР во время правления Бакиевых, военное ведомство страны уделяло больше внимания контактам с НАТО, чем с официальными союзниками по ОДКБ. Осознав это, власти решили не портить отношения с союзниками, сместив Исакова на пост главы Совбеза. Когда генерал понял, что отодвинут от реального влияния на вопросы обороноспособности страны, он написал очередной рапорт с просьбой освободить его от должности. После чего сразу обвинил своего "кормильца" Бакиева в создании семейно-клановой системы управления страной, забыв, что именно при его правлении он нажил свой основной капитал.

По словам экспертов, Исаков не из тех, кто добился всего сам. Его быстрый рост по карьерной лестнице происходил однозначно не без помощи поддержки сверху. В отличие от других военных, приходивших на высшие посты, Исаков быстро освоил правила политической игры и сделал ставку на формирование имиджа "борца за справедливость и интересы народа". В настоящее время он с другими "оппозиционерами" идет по апробированной схеме, в том числе, при поддержке все тех же "заказчиков" в лице западных игроков. Это неудивительно. У многих давно закрадывается мысль, что Исаков работает не на родину, а на иное государство. В свое время его сын, по информации СМИ, служил в центре антитеррористической коалиции при центральном командовании (ЦК) США офицером связи. Какие именно задания он выполнял тогда через своего отца в Кыргызстане, можно только догадываться. Вот только при поддержке неправительственных кругов и США Руслан Исаков тогда развернул кампанию по организации за рубежом политического движения, которое выступило против действующего президента КР Курманбека Бакиева. Делалась это при активной поддержке западного финансирования, желающего сменить пророссийский курс страны в Кыргызстане. И Исаковы (как и сейчас) пытались оказаться в обойме событий.

От симбиоза с властью - в оппозицию

Запрыгнуть в политическо-"должностной" вагон Исаков пытался и при правлении Атамбаева, правда, безрезультатно. То есть, по сути, он делал попытку слиться с каждой новой властью, а после того, как его планы рушились, начинал оппозиционную деятельность, делая основную ставку на критику. Это касается и нынешней власти. Так может поэтому они, заметив непостоянство "генерала", решили держаться подальше от него?

В мудрой поговорке говорится: "Критикуя – предлагай". Вот только взамен политик Исаков ничего разумного и стоящего за это время практически не инициировал. В том числе, по границе. Хотя эту тему он всячески муссировал будучи парламентарием… А все потому, что критикой легче всего было поднимать себе политические очки у народа. По крайней мере, до этого момента.

Сейчас же электорат понял ситуацию и перестал попадать на эту оппозиционную удочку, что показал их недавний провальный вояж в Таласскую область.

Скелеты в шкафу и старые схемы

Реноме Исакова при его позициях далеко от идеала. По сообщениям СМИ, при Бакиеве его подозревали в продаже в частные руки земельных участков в столице, относящиеся к военным казармам. После 7 апреля 2010 года, он так вжился в роль генерала-губернатора на юге, что его политические интриги наряду с другими "коллегами" по Временному правительству привели к ошским событиям. Мало того, в 2010 году возглавил список партии Атамбаева СДПК, оставив ради депутатского мандата партию "Азаттык", не взяв с собой ни одного члена своей партии. Во время президентской компании 2018 года он также был в числе людей, активно поддерживающих экс-главу КР Сооронбая Жээнбекова.

"Только такой человек, который сможет управлять государством, не допустит ошибок, сможет найти общий язык с каждым, уважает чужой труд и профессию, уважает и старших, и молодых, заботится о будущем поколении - должен быть президентом. Мне по сердцу лишь один Сооронбай Шарипович, как человек, который прошел через все ступени государственной службы", - заявлял тогда Исмаил Исаков.