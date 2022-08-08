Суд по кой-ташским событиям перенесен из-за неявки адвокатов

В настоящее время в предусмотренные УПК сроки рассмотреть дело по кой-ташским событиям не представляется возможным из-за неявки на судебное заседание отдельных адвокатов. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

"В производстве Первомайского районного суда Бишкека рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и других лиц. Это уголовное дело связанное с событиями в селе Кой-Таш.

В настоящее время в предусмотренные УПК Кыргызской Республики сроки рассмотреть вышеуказанное уголовное дело не представляется возможным по причине неявки в судебное заседание отдельных адвокатов.

Так, в соответствии с пп.5 п.1 ст.51 УПК Кыргызской Республики, участие адвоката в уголовном судопроизводстве обязательно, если лицо подозревается или обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.

Следует отметить, что по данному делу Атамбаев и другие лица обвиняются в совершении особо тяжкого преступления.

Важно отметить, что в соответствии со статьёй 57 Конституции Кыргызской Республики, каждый считается невиновным в совершении преступления и/или проступка, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Нарушение этого принципа является основанием для возмещения материального ущерба и морального вреда в судебном порядке.

В связи с чем, хотелось бы напомнить всем участникам о соблюдении норм УПК Кыргызской Республики в части обязательного участия сторон на судебном заседании.

Поскольку только во время судебного разбирательства, путём исследования всех материалов дела, после выслушивания всех участников процесса устанавливается причастность того или иного человека к совершению какого-либо правонарушения.

На сегодняшнем судебном заседании определён порядок исследования доказательств. После в связи с отсутствием потерпевших, судебное заседание отложено на 10 августа 2022 года к 10:00 часам.

Также отмечаем, что в соответствии с п.5 ст.305 УПК Кыргызской Республики все участники судебного разбирательства, а равно все присутствующие в зале судебного заседания должны подчиняться распоряжениям председательствующего судьи о соблюдении порядка в судебном заседании.

В сегодняшнем судебном заседании отдельными участниками был нарушен порядок судебного заседания, после чего они были удалены из зала суда.

В этой связи, Первомайский районный суд Бишкека призывает всех участников данного дела соблюдать порядок судебного заседания, установленный УПК Кыргызской Республики", - говорится в сообщении суда.