Около 2 тысяч кыргызстанцев за границей заменили свои водительские права

Государственное учреждение "Унаа" настоящим напоминает, что с 17 января 2022 года начата процедура замены водительских удостоверений национального образца КР в дипломатических представительствах Кыргызстана.

По состоянию на 8 августа 2022 года по вопросу замены водительского удостоверения в дипломатические учреждения обратилось 2 тысячи 306 граждан находящиеся за пределами страны, из которых, 1 тысяча 881 гражданину уже выдано водительское удостоверение.

Все граждане КР желающие заменить либо восстановить утерянное водительское удостоверение национального образца, могут обратиться в дипломатическое представительство по месту их нахождения.

Для замены водительского удостоверения необходимо следующее:

персональный идентификационный номер гражданина КР; заявление по установленной форме (заполняется на месте); паспорт гражданина КР образца 2004 года (ID-карта) или идентификационная карта - паспорт гражданина КР образца 2017 года (ID-карта) либо общегражданский паспорт гражданина КР - для граждан КР, находящихся или пребывающих за пределами страны; для граждан КР, находящихся или пребывающих за пределами страны, обратившихся в дипломатические представительства или консульские учреждения КР, - документ, подтверждающий прохождение медицинского освидетельствования (наркологическое обследование, определение психического здоровья, проверка зрения), выданный уполномоченным медицинским учреждением/органом иностранного государства, дата выдачи которого не должна превышать 12 месяцев, с нотариально заверенным переводом на государственный или официальный язык, с отметкой о консульской легализации или проставлением апостиля в установленном порядке; национальное и/или международное водительское удостоверение (при утере не предоставляются); свидетельство об обучении на курсах подготовки водителей автомототранспортных средств, выдаваемое учебными организациями, занимающимися подготовкой водительского состава; личная карточка водителя, выдаваемая учебными организациями, занимающимися подготовкой водительского состава.

В случае отсутствие документов, указанных в пунктах 6 и 7 ГУ"Унаа" само произведет соответствующие процедуры по внесению их в базу данных.

При этом информируем что стоимость водительского удостоверения составляет порядка 561 сом с учетом всех налогов и комиссий банков, в связи, с чем ГУ "Унаа" убедительно просит граждан обращаться непосредственно в дипломатические представительства и избегать подозрительных лиц, предлагающих услуги по замене водительского удостоверения за денежные вознаграждения, во избежание действий со стороны мошенников.