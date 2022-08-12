Граждане равны перед законом и Алмазбек Атамбаев не с неба упал. Об этом на на своей странице в соцсети написала кыргызстанка Чолпон Байзакова.

Я знала, что Атамбаев не в своем уме, но чтобы до такой степени! Как он мог управлять страной 6 лет?

Судьбу Алмазбека Атамбаева должна решать не российская больница, а законы Кыргызстана!

Он играл с государством как хотел, использовал высокое положение в своих интересах вместо служения народу, создав для этого клан шоферов-телохранителей, Его нынешнее положение стало результатом его поведения и нрава. На посту президента он подверг политическим преследованиям многих кыргызстанцев.

После ухода он запачкал себя в крови, убивая людей и пытаясь нарушить покой государства. Его арестовали по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений. При этом, он не сидел в тюрьме спокойно, не приходил на судебные заседания и сходил с ума, как обычно.

Теперь прислал какую-то справку из российской больницы и через своих родственников распространяет эту информацию. По-настоящему больной человек, которому положено проходить ежегодное обследование, должен был ехать в Москву на лечение еще в 2019 году, а не бежать на площадь в октябре 2020 года. Закон Кыргызстана должен дать оценку всем злодеяниям Атамбаева. Его действия должны расследовать не российская больница, а правоохранительные органы. Сегодня ни президент, ни какая-либо вышестоящая инстанция не может самовольно отправить его на лечение. Все граждане равны перед законом и Атамбаев не с неба упал", - написала Байзакова.

Отметим, ранее сообщалось, что бывшего президента Алмазбека Атамбаева вызывают в центральную клиническую больницу города Москвы. Справка бывшему главе государства была опубликована в социальных сетях.