Погода
$ 83.25 - 84.25
€ 86.19 - 87.19

"Я знала, что Атамбаев не в своем уме, но чтобы до такой степени!"

624  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Граждане равны перед законом и Алмазбек Атамбаев не с неба упал. Об этом на на своей странице в соцсети написала кыргызстанка Чолпон Байзакова.

Я знала, что Атамбаев не в своем уме, но чтобы до такой степени! Как он мог управлять страной 6 лет?

Судьбу Алмазбека Атамбаева должна решать не российская больница, а законы Кыргызстана!

Он играл с государством как хотел, использовал высокое положение в своих интересах вместо служения народу, создав для этого клан шоферов-телохранителей, Его нынешнее положение стало результатом его поведения и нрава. На посту президента он подверг политическим преследованиям многих кыргызстанцев.

После ухода он запачкал себя в крови, убивая людей и пытаясь нарушить покой государства. Его арестовали по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений. При этом, он не сидел в тюрьме спокойно, не приходил на судебные заседания и сходил с ума, как обычно.

Теперь прислал какую-то справку из российской больницы и через своих родственников распространяет эту информацию. По-настоящему больной человек, которому положено проходить ежегодное обследование, должен был ехать в Москву на лечение еще в 2019 году, а не бежать на площадь в октябре 2020 года. Закон Кыргызстана должен дать оценку всем злодеяниям Атамбаева. Его действия должны расследовать не российская больница, а правоохранительные органы. Сегодня ни президент, ни какая-либо вышестоящая инстанция не может самовольно отправить его на лечение. Все граждане равны перед законом и Атамбаев не с неба упал", - написала Байзакова.

Отметим, ранее сообщалось, что бывшего президента Алмазбека Атамбаева вызывают в центральную клиническую больницу города Москвы. Справка бывшему главе государства была опубликована в социальных сетях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421395
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Россия, Кыргызстан, соцсети
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  