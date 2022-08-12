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Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

"Звонкие" девчонки

Фонд помощи животным и vb.kg ищут дом для щеночков. Это три красавицы-девочки. Щенкам два с половиной месяца. Животные здоровые, обработанные от паразитов и привитые. Стерилизацию собачек в возрасте семи месяцев фонд гарантирует. Если вам нужны отличные "звоночки", тогда обращайтесь по следующему номеру: 0(709)784-537.

Пушистики ждут звонка

Звонка от будущих любящих хозяев ждут очаровательные котята-мальчики. Малышам сейчас три месяца. Все здоровые, обработанные от паразитов, первый раз привиты, повторная вакцинация уже оплачена. Лоток знают на пять с плюсом. Отдают животных в квартиру, в семью без маленьких детей. Телефоны для справок: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Комочки счастья

Пристраиваются красивые, забавные малыши-котята. У нас есть мальчики и девочки. Все здоровые. Отдадут малышей только ответственным людям в заботливые, надежные руки. Помните, что эти крохи не игрушки, а будущие члены вашей семьи. Телефон для потенциальных хозяев: 0(709)784-537.

Подруга Ночка

Пристраивается красавица-кошечка Ночка. Ей три с половиной месяца. Кошечка здоровая, чистая, без паразитов, знающая лоток. Если вам она понравилась, набирайте: 0(557)544-949, 0(777)544-949 (Ольга).

Охотница черепахового окраса

Внимание! Шикарной кошечке окраса "черепашка" очень нужен дом. Киске около года. Животное здоровое, привитое, стерилизованное (гулять и рожать котят уже не будет!). По характеру кошечка очень ласковая, и в то же время отличная охотница. Кстати, у нее есть дочка – этот котенок будущая гроза мышей. Хотите познакомиться с нашей кандидаткой на усыновление поближе, тогда звоните: 0(551)877-759.

Кому отличного щеночка?

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg ищут хорошего хозяина для красивого щенка-девочки. Животному четыре месяца. Перед вами хорошая охранница. Животное здоровое, привитое. Стерилизация в возрасте семи месяцев гарантирована. Телефон для справок: 0(709)784-537.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.


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URL: https://www.vb.kg/421401
Теги:
акции, благотворительность, кошки, собаки, Бишкек, животные
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